Reinaldo vai para a Bolívia e pela 4ª vez Rose assume o comando

A vice-governadora, Rose Modesto, torna-se governadora em exercício de Mato Grosso do Sul por dois dias, nesta sexta-feira (6.5) e sábado (7.5), em razão da viagem internacional do governador, Reinaldo Azambuja, à Bolívia, em missão oficial, para negociar a importação direta de gás natural daquele país por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



“Esta é uma agenda importantíssima para o Estado e toda a atenção é necessária nesta missão. Aqui em Mato Grosso do Sul, vamos assumir por esses dois dias para garantir a tranquilidade da missão internacional e do nosso Estado”, afirmou Rose Modesto.



Esta é a quarta vez em que a vice assume o governo. Ela esteve à frente do executivo estadual, por duas vezes, durante as férias do governador Reinaldo Azambuja (em janeiro de 2016 e de 2017). O terceiro período também aconteceu durante missão oficial – em 2015, nos dias 26 e 27 de março, quando o chefe do executivo estadual esteve no Paraguai.



Decreto Legislativo 582, de 2 de maio de 2017, menciona a permissão de ausência do País, do governador Reinaldo Azambuja, para viagem às cidades de Tarija e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para tratar de assuntos referentes à importação do gás boliviano pelo Brasil. Durante sua ausência, cita o decreto, “a chefia do Poder Executivo Estadual será exercida pela vice-governadora do Estado, Rosiane Modesto de Oliveira, na forma do disposto no art. 86 da Constituição Estadual”.