O jornalista Dirceu Martins foi mordido por dois cães na tarde desta segunda-feira (12) quando caminhava pela Rua João Maiolino, no Bairro Universitário, na Capital. Os cães escaparam de uma residência e atacaram o jornalista que foi ferido na perna, próximo a panturrilha. Socorrido pelos vizinhos, Dirceu foi informado que essa não é a primeira vez.

De acordo com o relato do jornalista ao JD1 Notícias, o ataque aconteceu por volta das 15h30 enquanto ele caminhava até a casa de uma amiga. Os animais conseguiram levantar o portão de elevação, que não estava travado, e atacaram o jornalista. Vizinhos da residência espantaram os cachorros que seguiram atacando outras pessoas que passavam na rua.

Ao jornalista, ao vizinhos disseram que este não é o primeiro ataque e pelo visto não será o último já que nada foi feito nos casos anteriores. “Os vizinhos que me socorreram disseram que eles já atacaram outras pessoas, inclusive crianças. Já foi denunciado e nada foi feito”, conta Dirceu. Ele contou que irá ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) tomara as vacinas necessárias e após isso fará um Boletim de Ocorrência registrando o que aconteceu.

A redação entrou em contato com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e foi informada que nesses casos a orientação é que as vítimas de ataques procurem uma unidade de saúde para os atendimentos necessários para a profilaxia da raiva. Este atendimento é repassado para o CCZ e o animal ficará em observação.

Além disso, uma orientação por escrito é realizada em todos os casos de agressões na via pública para que o dono prenda o animal e o tutor é autuado, recebendo um Auto de Infração / Notificação. Há um prazo para o tutor se defender. No caso de reincidência, o tutor é multado.

Outra orientação que a Sesau recomenda é que as vítimas de ataques de animais em via pública registrem Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para verificar as competências da má conduta do tutor.