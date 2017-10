Relação de classificados será divulgada próxima segunda-feira

Com a participação de 550 candidatos, o Governo do Estado, aplicou no domingo (01), a prova discursiva objetiva que corresponde à 2ª fase do concurso para Delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. No total, 36 candidatos deixaram de realizar a prova que contou com quatro questões dissertativas e uma peça procedimental.

Segundo o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, nenhum candidato foi excluído e nenhuma ocorrência com relação a material ou aparelhos de celular foi registrada. “Seguimos com o concurso dentro da maior tranquilidade. Todos os candidatos obedeceram às regras estabelecidas e nenhuma ocorrência foi registrada”, definiu.

Cerca de 100 profissionais entre fiscais de sala, fiscais de corredor, policiais, médicos, coordenadores, enfermeiros, advogados e técnicos administrativos trabalharam no processo de aplicação das provas.

Seguindo cronograma estabelecido em edital, o resultado da prova será publicado em Diário Oficial Estado na segunda-feira (09) e os candidatos terão dois dias úteis para entrar com recurso. O resultado definitivo será publicado no dia 17 de outubro.