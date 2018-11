No último sábado (17), equipes da Polícia Militar Ambiental de Bonito e Jardim, trabalharam para identificar o que teria causado a mudança de coloração das águas do rio da Prata. A água cristalina ficou marrom.

Os militares começaram a fiscalizar várias propriedades rurais, a partir de onde mudava a coloração da água. Drones foram utilizados na ação, e os policiais conseguiram identificar que as fortes chuvas que aconteceram recentemente, fizeram com que uma represa em uma fazenda de plantação de soja, não suportou a quantidade de água e teria transbordado e escorrido para o rio da Prata.

O local fica a cerca de 2 km do local de impacto no rio. As equipes verificaram que a fazenda é arrendada e tem a atividade agrícola licenciada pelo órgão ambiental. Será feito um relatório circunstanciado, que será encaminhado ao órgão ambiental para avaliação de possível descumprimento das condicionantes do licenciamento. O relatório também será enviado ao Ministério Público Estadual.

Caso o órgão verifique descumprimento de alguma condicionante do licenciamento ou negligência, o arrendatário poderá ser multado. O Ministério Público também poderá impetrar ação civil pública para possível reparação de danos.