Representante Regional da America do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Américo Incalcaterra, lamentou na manhã deste sábado (1), os incidentes violentos no contexto das recentes manifestações contra a reeleição presidencial, no Paraguai.

Em carta aberta a imprensa local, disse que as autoridades regionais estão monitorando o desenvolvimento das manifestações. "Temos que evitar qualquer tipo de excitação a violência e buscar o diálogo. A violência não é um caminho válido para exigir direitos, então nós condenamos todos os atos de violência neste contexto", disse.

De acordo com informações da agência ABC Color, a noite de terror em Assunção, deixou um morto, vários manifestantes feridos, incluindo jovens, autoridades nacionais e líderes políticos que se manifestaram contra a aprovação da Emenda Constitucional.

Conforme relacionado a carta, o representante regional escreveu que apoia a liberdade de expressão e as manifestações. “O Estado deve garantir em todos os momentos o bom exercício do direito de reunião e o direito de liberdade de opinião e expressão. Estes são quesitos fundamentais e indispensáveis para um fortalecimento da democracia", disse Incalcaterra.

Por último, o representante do ACNUDH pede que as autoridades fiquem atentas aos protestos "Para garantir o direito de Estado, é crucial que os direitos humanos funcione neste momento”, relatou.