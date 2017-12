Representante do Fórum da cultura de MS revela falta de investimento na área

A presidente do Fórum Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul, Fernanda Teixeira, defendeu o investimento de recursos públicos na área em pronunciamento feito na manhã desta terça-feira (05/12) na Assembleia Legislativa. De acordo com ela, Mato Grosso do Sul revela um quadro defasado em relação à outras unidades da Federação na estruturação das políticas voltadas à Cultura. “Infelizmente o investimento financeiro e legal em Cultura no Estado é destoante do que se percebe no resto do país. Aos Fundos de Minas Gerais e Goiás, por exemplo, são destinados R$ 93 e R$ 90 milhões, respectivamente. E o que vemos em Mato Grosso do Sul é que os repasses não são feitos desde 2015”, lamentou.

A presidente ainda defendeu que o desenvolvimento cultural, visto como um direito fundamental, repercute em quadros sociais diversos. “A cultura impacta em nossa vida, uma vez que, como agente de transformação social na sociedade brasileira, inibe a exposição das crianças à violência, por exemplo. Precisamos da Assembleia junto conosco na fiscalização e verificação o que acontece na área atualmente. Enquanto instância de representação da sociedade civil, não detemos os instrumentos necessários para essa apuração, por isso apresentamos aos deputados nossa demanda hoje”, finalizou.

O deputado Amarildo Cruz (PT), que apresentou o requerimento para a fala de Fernanda, comentou sua intervenção. “É legítimo quando a sociedade se manifesta, dentro de uma ordem democrática, sendo fundamental, por ser o exercício da cidadania.De fato, a política de cultura no Estado deixa muito a desejar frente ao trabalho pelos agentes culturais de Mato Grosso do Sul”, avaliou o parlamentar.