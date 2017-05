Representantes de hospitais se reúnem para discutir condições de trabalho e pagamentos

Uma planilha será confeccionada com com as principais demandas e será encaminhada para o Governo do Estado

Em reunião na última sexta-feira (5), no Auditório Carroceiro 'Zé Bonito' na Santa Casa da Capital, representantes de hospitais filantrópicos de todo o Estado para discutir as condições de contra textualização e pagamento na relação com o Poder Público.

A reunião foi organizada pela Federação das Instituições Filantrópicas e Beneficentes de Mato Grosso do Sul (Febesul) e foi dirigida pelo presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Esacheu Nascimento.

Durante a reunião foram compartilhadas as experiências de cada uma das entidades em suas atividades de prestação de serviços ao SUS e privados, e também as insatisfações pelos atrasos dos repasses públicos, que têm sido comuns a todos. De modo geral, o mesmo impasse ocorre em todos os hospitais filantrópicos e é comum a dificuldade de entender a política pública no estado, relacionada à saúde.

O presidente, Esacheu Nascimento, informou que será confeccionada uma planilha com as principais demandas de cada instituição, com seus problemas e dívidas, e a mesma será encaminhada ao Governo do Estado, para que este possa colaborar com soluções o mais rapidamente possível.

Atualmente, 35 unidades hospitalares são filiadas à entidade e todas enfrentam dificuldades com o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e com os atrasos nos recebimentos dos recursos. Tais problemas precarizam o atendimento de saúde aos cidadãos, que é uma responsabilidade constitucional do Poder Público.