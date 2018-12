A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio da Embaixada do Chile no Brasil, realiza o “Encontro Corredor Rodoviário Bioceânico: turismo em foco”. O evento reunirá pesquisadores, empresários e representantes governamentais dos quatro países para discutir e alinhar ações destinadas ao fomento da atividade turística no âmbito do Corredor. O encontro acontece nos dias 13 e 14 de dezembro no Auditório da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores (Sedfor).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por este link. A programação conta com palestra e mesas redondas para a criação de um plano de ações. A abertura será proferida pelo Coordenador-Geral de Assuntos Econômicos da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, que falará sobre o turismo como instrumento de desenvolvimento no Corredor Bioceânico.

No evento serão apresentadas também as potencialidades regionais e locais para o turismo, possibilitando aos pesquisadores o fortalecimento de parcerias, o conhecimento de novas proposições e a realização de eventuais realinhamentos em pesquisas. Os empresários poderão identificar oportunidades e potencialidades para os negócios.

Para a organização do encontro, a UFMS contou com o apoio da Embaixada do Chile no Brasil; do Ministério das Relações Exteriores (MRE); da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur); do Conselho Municipal de Turismo de Campo Grande (Comtur); da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur); da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Mais informações podem ser obtidas com a coordenação do evento pelo e-mail [email protected]