Representatividade agropecuária é destaque na Expo Rural em Rio Negro

O Sindicato Rural de Rio Negro promove pelo, segundo ano consecutivo, a Expo Rural, evento agropecuário que tem objetivo de fomentar os negócios do setor produtivo na região. Na abertura oficial, realizada na última quinta-feira (15), o presidente, Henrique Mitsuo Vargas Ezoe, destacou a importância do agronegócio na economia nacional e reforçou as parcerias locais que possibilitaram a realização da feira que termina neste sábado (17) de junho.

Na cerimônia de abertura, o gestor do departamento técnico do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Justino Mendes, pontuou a representatividade das lideranças rurais e a participação do setor na composição da economia nacional. “ Em primeiro lugar quero parabenizar toda a diretoria do sindicato pela atuação na região e destacar a importância do agronegócio na economia nacional. O resultado do PIB – produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2017 reforça esta condição, visto que aumentou em 13,4%, em relação ao mesmo período do ano anterior”, argumentou.

Mendes reforçou, ainda, o trabalho desenvolvido pelo Sistema Famasul, visando o fortalecimento dos produtores rurais em Mato Grosso do Sul. “A missão da instituição é atender as demandas do setor e o sindicato rural de Rio Negro participou ativamente ao capacitar 360 pessoas, com os cursos do Senar/MS. Além disso, temos ações fundamentais como o Circuito Pecuário Famasul que no ano passado levou informação e conhecimento para mais de 1,6 mil pessoas e o início de outro programa importante que é o Jovens da Agropecuária, convidando a juventude do Estado a debater, se capacitar e empreender na atividade rural”, acrescentou.

O anfitrião da Expo Rural, Henrique Ezoe, agradeceu as parcerias que possibilitaram a realização da segunda edição da feira no município. “É motivo de muita satisfação contar com apoio de lideranças do setor aqui da região. Nosso objetivo é trabalhar para conquistar melhorias que contribuirão com o desenvolvimento dos produtores rurais de Rio Negro. Acredito que o trabalho em equipe é fundamental para conquistarmos a posição que o agronegócio ocupa no estado e em todo país, sustentando a economia e promovendo o desenvolvimento”, ressaltou o representante sindical.

Informações do município – Com um rebanho bovino de 130 mil cabeças, Rio Negro ocupa a 57ª posição no ranking estadual, aponta o levantamento feito pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na agricultura, os números também são expressivos no cultivo de milho (44ª colocação) e soja (54ª posição), proporcionando mais de R$ 21 milhões na comercialização de grãos.

O evento contou com a participação do presidente do sindicato rural de São Gabriel do Oeste, Júlio César Bortolini, o presidente emérito do Sindicato de Rio Negro, Evander Rezende e o diretor tesoureiro e secretário, respectivamente: Clóvis Yukio Kondo e Mauricio Delalibera. Estiveram presentes ainda, o deputado estadual Beto Pereira, o prefeito de Rochedo, Juninho Ribeiro e de Rio Negro, Buda do Lair.