Reprovação de 12,2% “enterra” R$ 201 milhões em MS

Será lançado nesta quarta-feira (29) o livro “Insucesso Escolar” as 14h30 no Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o Conselheiro Ronaldo Chadid o TCE tem trabalhado de forma preventiva e pedagógica, produzindo livros para orientar melhor o gestor público a aplicar melhor os recursos, especialmente na área de educação.

O livro trata de dois temas: a taxa de rendimento escolar e o impacto financeiro do gerado com esse déficit educacional. “O livro analisa dados de 2011 a 2016 e pode ser constatado que a taxa de insucesso escolar vem crescendo. Como por exemplo, em 2016 no estado foram investidos R$ 2 bilhões 320 milhões na educação, no entanto em torno de R$ 201 milhões foram desperdiçados com reprovação e abandono escolar” destacou o conselheiro.

Ronaldo Chadid destacou que a causa do insucesso escolar está na baixa qualidade do ensino, na falta de acompanhamento e a falta de políticas públicas para a melhoria do ensino.

De acordo com estudo feito para a produção do livro em 2016, em 12 municípios do estado a taxa de insucesso escolar chegou a 20%, sendo que a taxa máxima no Plano Nacional de Ensino é de 5%. E dos 79 municípios do Estado somente em Figueirão à taxa foi menor que a máxima do PNE, a cidade que apresentou o pior índice foi Itaquiraí com 21,3% de reprovação.

Considerando os dados dos 79 municípios foram totalizadas 30 mil reprovações e abandonos em 2016, um percentual de 12,2% de reprovados e 1,1% de abando. Campo Grande representa 20% desse total com 6 mil alunos reprovados, os dados levam em consideração o número de alunos matriculados na rede municipal no ensino do 1º ao 9º ano.

O lançamento do livro será realizado no Plenário do TCE as 14h30, depois da apresentação do livro uma psicóloga irá falar sobre o transtorno que o insucesso escolar causa ao aluno.