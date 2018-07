Resgate de meninos presos em caverna é interrompido na Tailândia

As autoridades da Tailândia deram por concluídas nesta segunda-feira (9) as operações de resgate das cinco pessoas que continuam presas em uma caverna no norte do país, depois de ter conseguido retirar oito meninos nos últimos dois dias.

"Alguns dos trabalhadores precisam descansar, enquanto outros se encarregarão de preparar a jornada seguinte", indicou aos veículos de imprensa Narongsak Ossottanakorn, porta-voz dos efetivos de resgate, que agradeceu o esforço das mais de 100 pessoas que participam da operação de salvamento dos menores e de seu monitor.

Quatro crianças foram resgatadas hoje e outras quatro no domingo (8). Os oito meninos estão internados com boas condições de saúde no hospital de Chiang Mai, disse Ossottanakorn.