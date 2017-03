Imóvel de homem que desapareceu em rio é saqueado por populares

O imóvel de Sérgio Paulo Lopes da Silva de 41 anos, que está desaparecido deste sábado (4), após pular no Rio Dourados, foi arrombada e saqueada na madrugada de domingo (5), no bairro Cohab, em Fátima do Sul. Foram furtados aparelhos de DVD, cadeiras de área, botijão de gás e um ventilador.

Segundo o site Vicentina Online, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do crime.

Buscas do desaparecido

Uma equipe do Corpo de Bombeiros reiniciou na manhã desta segunda-feira (6), as buscas sobre o corpo de Sérgio. A vítima estava se banhando no rio, quando pulou e não retornou mais.

O trabalho da corporação segue o dia todo e deverá se encerrar apenas no inicio da noite.