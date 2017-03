A residência de um agente da Polícia Nacional foi alvejado a tiros, na manhã desta terça-feira (21), em Pedro Juan Caballero, município fronteiriça com Ponta Porã. Os tiros acertaram o muro e os pneus de um veículo que estava estacionado na garagem. O policial não se feriu.

O atentado aconteceu por volta das 13h40, quando pistoleiros numa motocicleta estrangeira, realizaram aproximadamente oito disparos de pistola 9mm contra a casa do suboficial Juan Ortiz Gonzalez, cujo o imóvel fica localizada no bairro São Blas, no município paraguaio.

A Polícia Nacional, Divisão de Homicídios e a Divisão Criminalística estiveram no local. De acordo com o site Porã News, o ataque poderia ser uma intimidação ao policial que investiga casos de homicídios na região de fronteira.

Investigadores da Polícia Nacional relataram que não descartam outras hipóteses que poderiam levar as causas do atentado. Nenhuns dos suspeitos foram localizados até o momento.