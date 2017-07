Residência de suspeito de estuprar e matar Kauan é incendiada

A residência de Deivid, suspeito de violentar e matar Kauan Andrade Soares dos Santos, 9 anos, foi incendiada na noite de domingo (23) na Capital.

O suspeito morava no bairro Cophavilla ll e não há informações sobre a autoria do incêndio. Segundo os moradores, na sexta-feira (21), familiares do suspeito fizeram a mudança e não tinha muitos móveis e pertences do homem de 38 anos. Ele morava sozinho no local.

Suspeito

O homem de 38 anos é suspeito de estuprar um garoto de apenas 9 anos. O crime aconteceu na noite do dia 25 de junho, Kauan foi levado por um adolescente de 14 anos até a casa de Deivid.

Segundo o depoimento do adolescente à polícia, Kauan se debatia muito no momento em que era violentado, por esse motivo, o estuprador pediu para o adolescente segurar as mãos da criança enquanto ele tapava a boca do garoto.

Depois de alguns minutos, Kauan parou de se debater e começou a sangrar pela boca. No outro dia, o estuprador e o adolescente colocaram o corpo de Kauan em um saco preto e jogaram no rio Anhanduí.

O suspeito foi preso preventivamente por estupro de vulnerável e exploração sexual. O adolescente irá responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, ele deve ser levado para a Unidade Educacional de Internação (UNEI) Novo Caminho.

A polícia está investigando se o suspeito é autor de ao menos mais dois estupros a adolescentes.