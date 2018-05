Cinco crianças estavam, sozinhas, dentro de uma residência que pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (14), em Amambai.

De acordo com informações policiais, as cinco vítimas que são irmãos, foram deixados pela mãe no domingo, na casa onde moram que não tem energia e água. A noite chegou e, segundo relatos de uma das crianças, foi preciso acender uma vela, o que ocasionou o incêndio.

Quando as chamas começaram, duas das crianças correram para a rua para pedir por socorro, um casal de vizinhos auxiliaram os irmãos e acionaram a polícia.

Aos policiais, o casal disse que é de costume a mãe deixar as crianças sozinhas na residência e que ela chega a passar um dia inteiro “na rua”.

Ninguém ficou ferido no incêndio. A casa ficou parcialmente destruída e a mãe ainda não foi localizada. As crianças estão em poder do conselho tutelar.