Restauração da entrada de Bonito custará R$ 9,6 mi e terá ciclovia

Melhorias na infraestrutura aeroportuária, restauração de pavimentos de acesso a importantes pontos turísticos, pavimentação da MS-178 e, agora, restauração do acesso à entrada do município são as ações estratégicas do Governo do Estado para promover o turismo em Bonito.

Mato Grosso do Sul vai investir nos próximos meses exatos R$ 9.593.333,29 milhões para restaurar o pavimento, implantar ciclovia e iluminar, 14.160 quilômetros da MS-178 no trecho entre o município e o aeroporto. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17.11) o resultado da licitação da obra, anunciada em julho deste ano pelo governador Reinaldo Azambuja durante agenda em Bonito.

Na ocasião, da autorização para lançamento da licitação, o governador destacou a importância da obra na questão da segurança. “Com essa obra poderemos receber melhor aqueles que nos visitam, é a porta de entrada da cidade e com a iluminação vamos dar mais segurança àqueles que chegam aqui”, pontuou.

A ordem de início das obras está em estudo pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que analisa a melhor época para iniciar os trabalhos sem ser acometida pelas frequentes chuvas na região, nos meses de dezembro e janeiro.