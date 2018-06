Restaurantes e bares presenteiam casais com rosas, bombons e até joias

Neste Dia dos Namorados (12), muitos casais românticos começam a pensar o que farão à noite para comemorar esta data especial que celebra o amor. Em Campo Grande, diversos restaurantes e bares estão investindo nos preparativos para os clientes.

No Velfarre Bar, os 30 primeiros casais ganharão um botão de rosa e o local ainda ajudará os solteiros a paquerar nesta data comemorativa, sendo que, mesas com quatro mulheres terão direito a caiprinhas de graça e ainda terão o auxílio de um cupido para paquerar e pagar drinks para outra mesa.

O Outback Steakhouse presenteará os casais que celebrarem a data no restaurante com uma caixa de bombons com sabores exóticos. Os casais irão ganhar uma caixinha customizada contendo um mix de seis bombons em duas versões especiais: mini pães de mel com licor cobertos com chocolate meio amargo e toque de pimenta vermelha e, também, corações de chocolate ao leite. O agrado é válido para cada casal ao final da visita.

Já o restaurante Território do Vinho oferecerá um cardápio especial aos casais contendo entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 52,00. Também serão sorteados presentes como joias, cesta com kit de namorados, caixa de bombons, entre outros.

O restaurante Lagoa da Prata, especializado em cardápios com peixes, oferece promoção de rodízio a R$ 49,90 por pessoa.

Caso o casal queira economizar e celebrar a data de forma aconchegante, também há a opção de fazer você mesmo um jantar romântico em casa, basta organizar a mesa com flores, guardanapos vermelhos, talheres, duas taças e comprar um bom vinho branco ou tinto.

A sugestão do JD1 Notícias para o cardápio é peixe grelhado, espaguete ao molho vemelho com queijo ou para os casais fitness, espaguete de abobrinha, que também é fácil de preparar e faz muito sucesso.