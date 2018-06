Resultado da seleção para os cursos técnicos no IFMS é divulgado

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta sexta-feira (22) o resultado preliminar do processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio na modalidade Proeja (Educação de Jovens e Adultos) oferecidos em cinco cidades do estado.

O resultado do sorteio eletrônico está publicado na Central de Seleção do IFMS, onde é possível também, consultar o edital de abertura do processo seletivo. Acesse no link.

Ao todo, foram ofertadas 195 vagas para os cursos técnicos subsequentes em Aquicultura (Coxim), Eletrotécnica (Três Lagoas) e Informática para Internet (Aquidauana), e para os cursos técnicos integrados na modalidade Proeja em Administração (Dourados) e Edificações (Jardim).

A previsão é que a classificação final do processo seletivo e a primeira chamada sejam divulgadas no dia 27 de junho.

Matrículas

O candidato convocado na primeira chamada deverá fazer a matrícula nos dias 28 e 29 de junho, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu. A matrícula deverá ser feita pelo convocado ou seu procurador mediante a apresentação de procuração específica para esta finalidade, com firma reconhecida pelo candidato.

O convocado também deverá apresentar uma foto 3x4 recente, além do requerimento de matrícula preenchido e assinado e do comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico. A partir do dia 3 de julho, se ainda houver vagas, poderão ser feitas novas chamadas. O início das aulas está previsto para 26 de julho.

Para conferir quais documentos devem ser entregues acesse o site por este link.

Cursos - O técnico subsequente possibilita ao estudante que já concluiu o ensino médio obter uma formação profissional técnica. O diploma tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício na área.

A Educação de Jovens e Adultos (Proeja) possibilita ao estudante cursar o ensino médio e a formação técnica de forma articulada. O concluinte pode ingressar no mundo do trabalho ou prosseguir os estudos na educação superior.