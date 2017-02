Réu é condenado a 18 anos de prisão por assassinato motivado por ciúmes

Crime aconteceu em janeirio do ano passado na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande

Após 10 horas de julgamento, Kielvnn de Moraes foi condenando a 18 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio de Thaís Giedry Borges dos Santos. O crime foi qualificado como hediondo, por motivo torpe e sem chances de defesa da vítima.

Thaís Giedry Borges dos Santos foi assassinada por Kielvnn de Moraes com um golpe de faca no pescoço, no dia 31 de janeiro de 2016, na Praça do Rádio Clube em Campo Grande. Na noite do crime o acusado estava acompanhado de Iris Adriana Barbosa da Silva, que atraiu a vítima até o local dos fatos, por telefone, para que seu companheiro Kielvnn, a matasse.

O Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, condenou o acusado, e após reconhecer que Iris Adriana Barbosa concorreu para o crime, a absolveu por 4 votos a 3.

Durante depoimento a ré alegou diante do júri que foi coagida pelo companheiro para ligar para ex-namorada marcando um encontro, sob ameaça de que Kielvnn mataria sua filha caso ela não ligasse para Thaís.

“Saio muito satisfeito com trabalho realizado hoje, 18 anos foi uma pena muito justa para um crime com requintes de muita crueldade’’, declarou o Promotor de Justiça que acompanhou o caso, Douglas Oldegardo.

O caso teve a sentença pronunciada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Entenda o caso

Na noite do dia 31 de janeiro de 2016, Thaís Giedry Borges dos Santos foi assassinada na Praça do Rádio Clube em Campo Grande, após sair do seu local de serviço para se encontrar com Iris Adriana Barbosa da Silva, que usou a filha de 9 meses, afilhada da vítima, para atraí-la até o local.

Segundo consta nos depoimentos dos réus e das testemunhas, a acusada teve um relacionamento com a vítima antes de conviver com o réu Kelvnn de Moraes, com quem teve uma filha. O acusado teria ficado com ciúmes ao perceber que a mulher ainda mantinha contato com Thaís.

Os dois acusados, que eram moradores da cidade de Ribas do Rio Pardo, deslocaram-se em uma motocicleta até Campo Grande com a filha, na época com 9 meses de idade.

Ao chegarem à Capital, Iris teria ligado para Thais para se encontrarem na Praça do Rádio, pois sua filha estaria doente e precisava vê-la.

Conforme apurado pela polícia, a vítima, ao abaixar-se para pegar o bebê, teria sido agarrada pelos cabelos tendo a garganta cortada com uma faca. Em seguida, o casal empreendeu fuga para a cidade de Ribas do Rio Pardo, sendo detido em flagrante no dia 1º fevereiro de 2016 em uma chácara.