Reunião da OIT em Genebra discute o futuro do trabalho a nível global

Começa hoje (3) e vai até esta quarta-feira (5), em Genebra, na Suíça, a 5ª Conferência da Regulação para a Rede de Trabalho Decente, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Nações Unidas. O encontro reúne diversos líderes e acadêmicos para discutir as dimensões fundamentais do futuro do trabalho a nível global, com foco na identificação de potenciais políticas e respostas regulatórias. A informação é da ONU News.

As apresentações selecionadas para a conferência se concentram em quatro temas: 1) Trabalho e sociedade; 2) Trabalho decente para todos – novos trabalhos para o futuro e sua natureza; 3) Organização do trabalho e produção – desafios para trabalho decente; e 4) Governança do trabalho – o futuro complexo da regulação profissional.

Brasil

O Brasil está mencionado em duas apresentações: A uberização do trabalho e a subordinação legal: um caso brasileiro , e Potências emergentes, normas trabalhistas e o 'contrato social': evidências comparativas do Brasil, da China e da Índia.

O encontro conta ainda com a exibição de dois filmes. Um deles é The True Cost (O Custo Real), um documentário de 2015 que explora o impacto da moda nas pessoas e no planeta. E The Moderators, ou Os Moderadores, documentário deste ano que mostra a realidade dos monitores de mídia social em escritórios na Índia.