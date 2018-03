Reunião entre Trump e Kim Jong-un levará

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, informou nesta sexta-feira (9) que ainda levará "algumas semanas" para ser marcada a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. A informação é da EFE.

"Agora é questão de combinar a data da primeira reunião entre eles e o lugar, e isso vai a levar algumas semanas antes que possamos decidir", disse Tillerson em entrevista coletiva no Djibuti, país que abriga a única base militar dos EUA na África Subsaariana, para depois viajar ao Quênia, Chade e Nigéria, em sua excursão pela região.

O secretário de Estado afirmou que a decisão de aceitar o encontro foi de Trump e que não se surpreendeu "de modo algum" porque ele "está com isso na cabeça há um bom tempo".

"O presidente disse há muito tempo que os Estados Unidos estão abertos ao diálogo e que ele, de boa vontade, se reuniria com Kim Jong-un quando as condições e os tempos fossem corretos", comentou.

Convite

Quinta-feira (8), o chefe do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, entregou a Trump na Casa Branca uma mensagem enviada na segunda-feira por Kim Jong-un durante uma reunião em Pyongyang.

"O presidente Trump agradeceu pelo encontro e disse que se reunirá com Kim Jong-Un em maio para conseguir uma desnuclearização permanente", disse Chung Eui-yong.

Para iniciar a negociação, Kim Jong-un ofereceu aos Estados Unidos a suspensão dos seus testes com mísseis balísticos e abordar um processo de desnuclearização da península da Coreia.

Segundo Tillerson, a iniciativa do líder norte-coreano em propor a reunião com Trump e a sua predisposição nas conversas com a Coreia do Sul foi um real motivo de surpresa.