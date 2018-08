A convocação foi do presidente Michel Temer e acontecerá neste domingo, em Brasília

Na manhã deste domingo (19), às 9h30 (horário de MS) o presidente Michel Temer convocou uma reunião, no Palácio da Alvorada, para discutir a crise causada pela reação de moradores do município de Pacaraima, em Roraima, que fica na fronteira com a Venezuela.

Os moradores expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos, inclusive ateando fogo, depois que um comerciante local foi assaltado e espancado.



Temer chamou para a reunião os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores), que pode ser representado pelo secretário-geral do Itamaraty, embaixador Marcos Galvão, pois o chanceler tem viagem marcada para a Bolívia.



O Ministério da Segurança Pública enviará efetivo extra da Força Nacional para Pacaraima, onde as equipes já desenvolvem operação de apoio à Polícia Federal. A previsão é que o reforço chegue nesta segunda-feira (20) à cidade.



A imprensa de Roraima menciona ainda reforço por parte da Polícia Federal. Não há confirmação deste dado.