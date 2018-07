As chamadas em vídeo nos grupos de Whatsapp foram liberadas na última segunda-feira (30). Até quatro pessoas de um grupo podem participar das ligações, que também vale para as chamadas de voz. A novidade vai estar disponível nos aparelhos de acordo com as atualizações do aplicativo.

De acordo com o Tecmundo, o WhatsApp introduziu as chamadas por voz há três anos e as de vídeo na temporada seguinte. Desde então, Mark Zuckerberg o criador do Facebook, que também é dono do aplicativo, diz que seus mais de 1,5 bilhão de usuários mensais conversam, cerca de dois bilhões de minutos, por meio dessas ferramentas diariamente.

Para realizar uma chamada de vídeo em grupo, é necessário iniciar uma conversa audiovisual normalmente, com qualquer um de seus contatos. Em seguida, o usuário vai perceber um botão no canto superior direito, sinalizando a possibilidade de adicionar mais pessoas no bate-papo.

Entretanto, apesar do avanço, a chamada permite apenas quatro pessoas na conversa.

Conforme o site de notícias, sobre as questões de segurança, o responsável pelo aplicativo, afirma que “a chamada em grupo possui criptografia de ponta a ponta e foi desenvolvida da melhor maneira ao redor do mundo e em diversas condições de conexão”.

A novidade já deve estar presente em todas as versões atualizadas do app, tanto para Android e iOS.