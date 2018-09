A Revista MS Industrial, uma publicação mensal do Sistema Fiems, chegou à marca de 100 edições publicadas nos últimos 10 anos e, desde o primeiro número, mantém o foco de retratar o setor industrial de Mato Grosso do Sul. Nesse período, a publicação buscou divulgar a força da indústria sul-mato-grossense, bem como abordar os serviços técnicos e tecnológicos oferecidos pelo Sesi, Senai e IEL.

Também nessas 100 edições a MS Industrial levou aos empresários industriais e ao público em geral informações relevantes por meio de artigos, reportagens especiais, ilustrações e curiosidades variadas sobre o universo produtivo do Estado. De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, desde que a primeira edição da revista foi publicada se pensou, junto com a Comunicação do Sistema Indústria, em um modelo que pudesse trazer um conteúdo diferenciado.

“Dez anos atrás já era difícil e hoje é ainda mais produzir uma revista mensal do setor industrial diante dos desafios que surgiram com a Internet e com as redes sociais. Mas o importante é que a MS Industrial leva uma mensagem importante porque contém informações que, muitas vezes, a sociedade desconhece, especialmente no que diz respeito à indústria de Mato Grosso do Sul. E é um registro histórico, uma fonte de pesquisa para gerações futuras que desejem entender o setor, como caminhava a economia do nosso Estado”, declara Sérgio Longen.

Já o diretor de Comunicação e Marketing do Sistema Fiems, Robson Del Casale Moreira, reforça que a MS Industrial é um instrumento fundamental para fazer chegar as ações do Sistema Indústria a todo o Estado e até a outros veículos de comunicação do País e a outras Federações. “Por meio da nossa revista, conseguimos passar informações de projetos, de programas, de sistemas, de trabalhos desenvolvidos pelo Sesi, Senai e IEL e defesas de interesse, bandeiras que a Fiems levanta e defende para o desenvolvimento industrial e empresarial”, argumenta.

Ele acrescenta que essa revista tem uma missão de perpetuar todo esse conteúdo de modo que as pessoas que têm acesso à publicação possam receber uma informação mais profunda. “A MS Industrial permite que o jornalista se aprofunde mais na informação quando produz a matéria para a revista. Para nós, é motivo de muita alegria chegar a edição de número 100 e não poderíamos deixá-la passar sem fazer esse reconhecimento”, reforça.

Robson Del Casale Moreira pontua que essa é uma edição comemorativa e marca o início do novo projeto gráfico da MS Industrial, que é mais moderno e condizente com as mudanças provocadas pelo avanço das mídias sociais. “Nos últimos 10 anos, a nossa revista foi evoluindo com o passar do tempo. A publicação começou como instrumento de divulgação de ações da Fiems, Sesi, Senai e IEL e hoje tem o poder de oferecer os projetos que são realizados, com toda a parte de consultoria, de defesa de interesse pelo Sistema Fiems”, detalha.