Revitalização da Plataforma e do Armazém iniciará em agosto

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), anunciou nesta segunda-feira (2), que a revitalização da Plataforma Cultural e do Armazém Cultural da cidade, começará em agosto. A obra terá investimento próprio do município de cerca de R$ 600 mil. Os espaços estão localizados na Esplanada Ferroviária da capital.

Marquinhos lembrou que o Armazém Cultural, fechado desde 2015, interrompeu uma sequência de eventos importantes na capital. “Esse local, por muitos anos, recebeu a feira anual de artesanato, de flores, a Semana Cultural, a Orquestra Sinfônica, entre outras atividades que foram conquistadas pelo segmento e que eram também a garantia de lazer e cultura para as famílias da cidade. Infelizmente, nos últimos anos o Armazém foi abandonado, sem manutenção e comprometimento dos antigos gestores”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brun destacou que a obra é uma grande largada para fazer de Campo Grande um centro de eventos e negócios. “A reforma do Armazém e da Plataforma resgata uma necessidade da capital, que tem todas as condições para tornar-se um grande centro de eventos. Tanto é que em 2019 estão programados eventos importantes, inclusive internacionais, que serão realizados aqui”, afirmou.

A Plataforma Cultural e o Armazém Cultural receberão obras para a conservação e readequação. O trabalho está sendo coordenado pela equipe do arquiteto da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Silva, que também foi responsável pelos projetos do atual Terminal Rodoviário e do Memorial da Cultura Indígena da cidade.