Ricardo Hyun Su Moon é o PRF autor do homicídio

Identificado como Ricardo Hyun Su Moon, o policial rodoviário federal que atirou no empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, na madrugada deste sábado (31), foi preso em flagrante por homicídio.

Segundo informações da Secretária de Segurança após os disparos o próprio PRF acionou a Polícia Militar informando que estava com três suspeitos. Ao chegar no local, a PM ouviu as partes envolvidas e todos foram conduzidos a delegacia para serem ouvidos.

No início da tarde deste sábado o delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), responsável pelo caso, João Eduardo Davanço, ouviu as testemunhas e o autor dos disparos. “Todos esses vídeos que estão surgindo são importantes e vão auxiliar na investigação do caso. Tudo que a Polícia Militar podia fazer, está fazendo”, de acordo com fonte da Secretária de Segurança.