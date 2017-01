O advogado criminal Ricardo Trad, de 74 anos, está internado em estado grave no Proncor Geral há cerca de uma semana. Ele está no Centro de Terapia Intensivo (CTI) e os médicos tentam reverter as complicações oriundas de uma cirurgia vascular.

O advogado está com problemas no sistema urinário e por isso está sendo submetido ao tratamento de diálise. Além disso, está também com uma infecção pulmonar.