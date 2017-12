Rio Miranda sobe mais 24 cm

Nas últimas 24 horas o volume do Rio Miranda subiu mais 24 centímetros, conforme atesta a régua da Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O nível do leito está 7,32 metros acima do menor limite.

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil do município pelo menos 20 pessoas já tiveram que deixar suas casas e estão sendo abrigadas no estádio e em uma escola.

As chuvas frequentes e fortes de outubro, novembro e dezembro alteraram o volume de vários rios, sendo que o Miranda é o mais afetado. A previsão continua de chuva nos próximos dias e pode agravar a situação da cheia na região.