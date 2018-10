Para aperfeiçoar a gestão do trade turístico e possibilitar o desenvolvimento econômico e sustentável, a lei 5.262, de autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), torna referência a cidade de Rio Verde de Mato Grosso. A partir desta quinta-feira (18), com a publicação da nova lei no Diário Oficial, o município passa a ser a capital do turismo da Rota Norte do estado.

A cidade foi fundada a partir do garimpo, que no início do Século XX, atraiu milhares de pessoas para a região, Rio Verde virou município em 16 de dezembro de 1953. E hoje, no lugar do ouro como atrativo, a cidade oferece atrações turísticas em dois terços de zona serrana e um terço do baixo Pantanal. É uma das mais importantes áreas de turismo do Estado, com destaque para a Cachoeira das Sete Quedas, Balneário Quedas d´Água e o Balneário Sete Quedas.

Também conhecido como "Mirante do Pantanal", o município é referência em turismo rural e de aventura. Uma das atrações é a Fazenda Igrejinha, que oferece passeios em ambiente natural, caminhadas em meio à fauna e flora, mirantes, bica d'água e sítio arqueológicos.