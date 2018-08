Na última quinta-feira (9), a RoboGarden foi apresentada no Edifício Casa da Indústria, pelo PhD em engenharia geomática, Mohamed Elhabiby, presidente e desenvolvedor da RoboGarden. A plateia estava lotada de pais e alunos da Escola do Sesi da capital, que entenderam o poder transformador da educação tecnológica e como sairão na frente com o diferencial de, desde cedo, dominarem a linguagem de programação.

A RoboGarden é uma plataforma online que, a partir de agora, passa a integrar a grade curricular da rede de escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul como um projeto-piloto para 120 alunos do 6º ano e da 1ª série do ensino médio. A plataforma, utilizada em escolas de diversos países do mundo, ensina aos estudantes códigos de programação em JavaScript e Phyton, preparando-os, desde cedo, para a nova realidade das profissões e domínio das tecnologias digitais.

“O que eu fazia quando comecei a trabalhar alguns anos atrás hoje já está obsoleto. Então, é preciso compreender, assim como as grandes potências do mundo já vem fazendo, que o modelo de educação tradicional está ultrapassado e o mercado de trabalho busca aquele aluno que saiba transformar ciências, matemática e português em soluções que tenham utilidade prática”, disse Mohamed.

Anfitrião do evento, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o cenário de transformações diante da 4ª Revolução Industrial. “Novas profissões surgirão e, por isso, inovar foi uma demanda que apresentamos à nossa área técnica do Sesi, porque este é o futuro do emprego e das indústrias”, disse.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, disse que o mercado de trabalho já sente falta de profissionais como engenheiros e tecnólogos.