Roda de ambulância cai durante transporte de pacientes

A roda de uma ambulância do município de Sonora caiu durante o transporte de pacientes da cidade. O caso aconteceu neste ano e fez com que o Ministério Público Estadual (MPE), instaurasse um procedimento preparatório para investigar o setor da saúde da região.

De acordo com o Edição MS, os moradores da cidade já realizaram várias reclamações do serviço de saúde por meio da ouvidoria, o que fez com que o promotor de justiça, Adriano Barrozo da Silva, tivesse mais motivos para instaurar o inquérito.

Conforme o site, o MPE investiga possíveis irregularidades estruturais e materiais no Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, com prejuízo da prestação de serviços à comunidade de Sonora.

Segundo o ministério, as reclamações dão conta de que as ambulâncias estão sucateadas e apresenta problemas durante a utilização, colocando assim, os pacientes e profissionais em risco.

Uma das denúncias conta que neste ano, durante trajeto a Campo Grande, a roda de uma ambulância caiu, logo depois que passou no primeiro pedágio e os pneus do veículo estavam em péssimas condições.

Ainda segundo o Edição MS, nas denúncias, há relatos de falta de medicamentos, bem como não há serviço de ultrassonografia e os pacientes precisam sair da cidade e arcar com os custos do exame particular.