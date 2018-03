A CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia BR-163/MS inicia na próxima quinta-feira (15) a operação de 13 radares em pontos estratégicos da rodovia.

A instalação e a operação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão e irão auxiliar a fiscalização de velocidade. As autuações serão feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O gestor de Atendimento da Concessionária, Fausto Camilotti, explica que as informações captadas pelos radares serão criptografadas e somente a autoridade policial terá acesso.

“Toda informação captada pelos radares será repassada à PRF. O valor das multas cobradas será recolhido ao Tesouro Nacional, sem interferência da CCR MSVia”, esclarece.

Segundo a CCR MSVia, serão instalados três radares em Campo Grande, três radares em Dourados, dois radares em Mundo Novo, dois radares em Nova Alvorada do Sul, dois radares em Rio Verde de Mato Grosso e um radar em Itaquiraí.

Camilotti explica que o objetivo dos radares não é prejudicar o usuário e sim garantir a segurança de quem trafega pela rodovia. “Essa é mais uma ferramenta que temos para auxiliar na redução de acidentes, lembrando ao motorista para que não exceda o limite de velocidade da via”, pontua.

O equipamento que será instalado é considerado uma das mais novas atualizações do mercado. O radar é controlado por um microprocessador que coleta os dados de volume, velocidade e tamanho dos veículos, 24 horas por dia.

De acordo com a concessionária, as imagens e dados são criptografados e armazenados na memória do próprio radar. A nitidez das imagens é de no mínimo 70% a noite e mais de 90% durante o dia e a faixa de velocidade medida pode chegar a 199km/h, com precisão 3 km/h em velocidades de até 100km/h e de 3% em velocidades superiores.

Multas

o motorista que excede a velocidade máxima permitida acima de 20% paga multa de R$ 195,23 e perde cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já para quem ultrapassa os 50 % do limite da via, a infração é considerada gravíssima e o valor da multa pode chegar a R$ 880,41, além da perda de sete pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir e apreensão da CNH.

Confira a localização dos 13 radares:

Campo Grande

km 466,8

km 475,6

km 480,6

Dourados

km 260,2

km 269,4

km 270,4

Mundo Novo

Km 26,6

Km 27,3

Nova Alvorada do Sul

km 363,5

km 397

Rio Verde de Mato Grosso

km 675,5

km 690,6

Itaquiraí

km 75,7