Rodovias de MS têm sete interdições contra Reforma da Previdência

Os bloqueios de rodovias em protesto contra reforma da previdência proposta pelo presidente Michel Temer (PMDB) começaram cedo nesta sexta-feira (28), em Mato Grosso do Sul. Até o momento, sete trechos de rodovias do Estado oram interditados.

O primeiro bloqueio registrado foi na rotatória da BR 262 com a BR 158 em Três Lagoas e terminou por volta de 9h30. Com faixas, carros de som e um guincho, cerca de 50 manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel (Sintrapel) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Mobiliários e Montagem de Três Lagoas e Região (Sintricom) impediram a passagem de veículos no local.

Na BR 463, em Dourados, aproximadamente 50 manifestantes do Movimento Sem Terra Brasileiro (MSTB) bloqueiam a via com troncos de madeira. A interdição começou por volta de 7h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes vão fazer bloqueios de 1 hora e liberar por 20 minutos durante o dia todo. Só estão sendo liberadas para passagem as viaturas de polícia e ambulância.

Também na BR 463, em Dourados por volta de 8h20, indígenas interditaram o quilômetro três da rodovia. Em Dourados, o quilômetro 260 da BR 163 também foi interditado totalmente, o trecho foi liberado às 10h20.

Em Três Lagoas, 17 estudantes bloquearam o quilômetro 259 da BR 158. Em Ribas do Rio Pardo, por volta de 10h a PRF registrou o bloqueio total do quilometro 232 da BR 262.

A BR 163 também foi interditada no quilometro 315, em Rio Brilhante, com pneus e madeira por cerca de 50 manifestantes sem terra com bandeira da FETAGRI.