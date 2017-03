Três trechos de rodovias de Mato Grosso do Sul foram interditados nesta sexta-feira (17), em ações de protestos contra reforma da previdência proposta pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Os protesto comeaçaram na manhã de ontem, por volta de 7h 40min, cerca de 200 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação interditaram totalmente a pista no quilometro 104 da RB 163, em Itaquiraí, cidade 402 km de Campo Grande. A manifestação foi encerrada por volta de 12h.

Ainda na BR 163, o quilometro 680, em Rio Verde de Mato Grosso, cidade a 194 km de Campo Grande, foi interditado por cerca de 80 professores representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS). A interdição resultou em congestionamento de 1 quilometro e foi encerrada as 10h 32min.

No início da tarde desta sexta, cerca de 30 manifestantes interditaram totalmente o quilometro 234 da BR 262, em Ribas do Rio Pardo, cidade a 97 km de Campo Grande. A manifestação com trabalhadores da prefeitura resultou em congestionamento de um quilometro e foi encerrada as 15h.