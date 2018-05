Rodovias do leste do Estado tem 126 km de asfalto recuperado

Na região Leste de Mato Grosso do Sul, viajar ficou muito mais tranquilo, rápido e seguro. A pavimentação das rodovias MS-395 e MS-338, ligando os municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Brasilândia, foi praticamente refeita. A restauração das pistas foi entregue pelo governador Reinaldo Azambuja na segunda-feira (14), em um investimento de R$ 88 milhões.

“Restauramos 126 quilômetros das duas rodovias para dar mais segurança e qualidade no tráfego de veículos”, afirmou o governador. Pavimentadas há 15 anos, as estradas estaduais foram recuperadas com um modelo de engenharia que garante mais durabilidade ao asfalto. “Feito para durar anos”, completou Reinaldo Azambuja.

O trecho de 66 quilômetros da MS-395, que liga Bataguassu a Brasilândia, é acesso diário de centenas de estudantes que frequentam universidades de Três Lagoas. Já a MS-338, nos 60 quilômetros de Santa Rita do Pardo até Bataguassu, é mais utilizada por caminhões que fazem o escoamento da produção – uma importante via para o setor agropecuário.

“Era uma estrada feia, bem ruim. Agora está mais que bom, está ótimo”, disse Fabio Barbosa de Souza, 43 anos, sobre a MS-395, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Caminhoneiro há 25 anos, ele explicou que sempre passa pela rodovia, transportando calcário, e que a restauração garante segurança para quem transita no trecho.

Na recuperação da MS-395 foram aplicados R$ 44,3 milhões de recursos próprios do Estado. Na MS-338 foram R$ 43,5 milhões. Os trechos receberam uma camada de concreto usinado quente – revestimento utilizado nas estradas brasileiras para corrigir falhas e melhorar as condições de tráfego. Rotas de famílias, estudantes e trabalhadores do setor produtivo, as rodovias estão modernas e seguras.