O médico veterinário Rodrigo Bordin Piva foi eleito para comandar o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) nos próximos três anos.

Piva, representante da Chapa 2 - Gestão e Atitude, recebeu 1522 votos durante eleição realizada na sexta-feira (14). A diretoria é formada pelo vice-presidente Jair Vicente de Oliveira, Jonas de Souza Cavada como secretário geral e Marcos Camargo, tesoureiro.



Os Conselheiros efetivos da chapa vencedora são: José Henrique Saraiva Borges, Nestor Nogueira Júnior, Rodrigo Gonçalves Mateus, Melissa Amin, Robson Ferreira Cavalcante de Almeida e Gizelly Gonçalves Bandeira de Mello.



Os Conselheiros suplentes são: Hélio Ferreira de Rezende Júnior, Lucas Tucunduva Fonseca, Wagner Hiroyoshi Loshida, Leizinara Gonçalves Lopes, Milena Wolff Ferreira e Paula Helena Santa Rita.



A primeira eleição via internet do Conselho permitiu a participação de 3043 eleitores. A Chapa 1 – “CRMV em Progresso” totalizou 1388 votos. Foram apurados 88 votos nulos e 45 em branco.



O processo foi acompanhado pelo delegado observador do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Fabio Holder de Morais Holanda Cavalcanti.