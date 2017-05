Com 58%, Campo Grande é a segunda capital do país com maior número de pessoas acima do peso

A sessão Ordinária desta terça-feira (2), contou com participação do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Barbosa Terra, que usou a Tribuna para falar sobre a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. O convite foi feito pelo vereador Prof. João Rocha. Conforme relatou Rodrigo, Campo Grande é a segunda Capital do País com maior número de pessoas acima do peso, 58% da população de Campo Grande está acima do peso, o que representa que a cada 10 pessoas, seis estão acima do peso.

Diante desses índices alarmantes e procurando encontrar mecanismos para reverter esses números, na próxima segunda-feira (8), será realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Câmara Municipal, seminário para debater com a sociedade a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. “Será um marco para as políticas públicas de esporte e lazer de Campo Grande”, anunciou Rodrigo.

Rodrigo explicou a necessidade da criação de um sistema na área do esporte, assim como acontece nas demais áreas, como educação, saúde e cultura, principalmente para definir claramente as competências e finalidades das demandas referentes ao setor, como acontece no sistema privado. “A proposta da criação de um sistema é possibilitar políticas públicas para colocar o esporte como prioridade em Campo Grande.

No seminário será tratada também a criação de uma comissão para desenvolver um plano municipal para o setor e, com isso, possibilitar a vinda de especialistas para comandar fóruns e conferências que irão trazer conhecimento para os profissionais e órgãos competentes para trabalhar a importância da prática de atividades físicas para a saúde da população”, acrescentou Rodrigo.

O Fundo Municipal de Esporte e Lazer será outro assunto discutido neste seminário conforme ressaltou Rodrigo. “É Importantíssimo para o desenvolvimento deste setor, compreender como tudo funciona, por isso precisamos levantar a discussão e criar um sistema para saber os critérios e para onde são destinados os recursos repassados através do Fundo Municipal de Esporte e Lazer”.

Eduardo Romero parabenizou Rodrigo pela iniciativa do seminário realizado na próxima semana. “Precisamos criar mecanismos em conjunto para atrair e desenvolver este setor”. Já Ayrton Araújo destacou a importância do debate para melhorar a qualidade de vida das crianças, adultos e idosos da Capital. “A Câmara vai estar ao lado de ideias boas que favoreçam a população”, disse.

O vereador Delegado Wellington citou a importância da criação do sistema que vem de encontro com o sistema de segurança pública. “No cenário de criminalidade em que vivemos trabalhar com a valorização do esporte é extremamente importante, ele irá funcionar como mecanismo para tirar o jovem marginalizado das ruas e inibir o uso das drogas”.

“Eu creio que esse programa tem um fator preponderante justamente na mudança de comportamento da sociedade em relação ao esporte, todos sabem da importância das práticas de atividade físicas para saúde, física e metal”, afirmou o vereador André Salineiro.

O vereador Otávio Trad analisou como positivo a criação de um sistema municipal de esporte e lazer. “Considero a pasta do esporte uma das mais esquecidas nesses últimos anos, com a criação desse plano, Campo Grande irá ganhar com melhorias na qualidade de vida e com isso desafogar outras áreas, como a área da saúde, trabalhando com a prevenção”.

De acordo com o vereador Betinho a criação de um sistema veio em uma hora oportuna para melhorar alguns setores em Campo Grande. “Temos que incentivar as práticas de atividade físicas, possibilitar melhorias nos parques da cidade, com certeza a população só tem a ganhar”.

O vereador Pr. Jeremias parabenizou os temas que serão abordados no seminário. “Os assuntos levantados neste seminário irá beneficiar a todos. Os assuntos discutidos nunca foram vistos antes aqui em Campo Grande, conte conosco e parabéns pela iniciativa”. Já o vereador Dr. Wilson Sami explicou que o esporte não é apenas fator físico, mas é principalmente um fator fundamental para a qualidade mental.

O vereador Valdir Gomes abordou a questão das praças públicas abandonadas. “O poder público tem que trazer incentivos para a prática de atividades físicas e proporcionar para as praças da cidade, uma área limpa e segura para a população utilizar”.

Segundo o vereador Papy o novo perfil dessa gestão é o que todos os brasileiros estão precisando. “Com a criação desse plano municipal do esporte e lazer, irá atender toda a população, nada mais justo que o esporte ser priorizado nesta Casa de Leis”.

“Campo Grande nuca esteve tão bem assistido na área do esporte como se encontra agora. Precisamos reestruturar parques e praças, e colocar em condições adequadas de uso”, avaliou o vereador Ademir Santana.

O vereador Chiquinho Telles relembrou diversos projetos na área do esporte que foram se perdendo com o tempo. “E hoje com o posicionamento deste novo governo é possível visualizar novos ganhos para a população. Já o vereador João Cesar Mattogrosso parabenizou o trabalho realizado pela prefeitura em parceria com a Câmara Municipal. “Iremos trabalhar em cima de um estudo para que as emendas parlamentares sejam destinadas para área do esporte”, destacou.

De acordo com a vereadora Cida, falar de esporte é falar de saúde. “Sou da saúde, estou na comissão de assistência social e do idoso, vemos diariamente reclamações, que nossas academias ao ar livre não estão funcionando, e essa obesidade está com maior intensidade nas crianças e idosos, temos que trabalhar para a recuperação dessas áreas públicas para a população usar dessas ferramentas para fugir da obesidade”.

O vereador Lívio mostrou-se impressionado pelo dinamismo do trabalho desenvolvido pela Funesp. “Através de um plano municipal será possível trabalhar dentro de um sistema de prevenção, reduzindo esses índices preocupantes da obesidade”. Já para o vereador Carlão, o esporte é questão de saúde. “Estamos juntos com a Funesp nessa demanda, porque esporte é saúde”, afirmou Carlão.

Por fim, o vereador Prof. João Rocha ressaltou a importância do assunto que será abordado no seminário. “Uma gestão tem início pela sistematização, pelo planejamento e organização, e é o que propõe esse seminário. Acredito que por intermédio deste seminário iremos estabelecer mecanismos para políticas públicas nos mais diversos segmentos”, elogiou.