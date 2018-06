Romance na terceira idade: site pode ajudar idosos a encontrar seu par

Com a aproximação do Dia dos Namorados – próxima terça-feira (12) –, o site “Coroa-metade” pode ajudar o pessoal da terceira idade a encontrar seu par. Isso porque, o site de relacionamento criado pelo jornalista Airton Gontow, 56 anos, é voltado para pessoas maduras, que procuram na Internet alguém com valores e objetivos semelhantes.

Conforme Airton, o site é destinado as pessoas a partir dos 40 anos e já “realizou” 59 casamentos. O “Coroa-metade” foi criado para ajudar o próprio mentor a conseguir um relacionamento estável.

“Separei-me aos 43 anos e por dois anos, mesmo não sendo tímido, vivenciei as diversas dificuldades que um homem mais velho passa para encontrar uma nova companheira. A gente já não está mais na faculdade, muitas vezes não tem vontade de frequentar baladas, geralmente não quer se envolver afetivamente com alguém do trabalho”, contou.

“Há cerca de seis anos fui a uma festa de amigos que se formaram juntos na antiga "oitava série" e que não se encontravam há 30 anos. No evento, vi que 60% dos antigos colegas eram solteiros, viúvos ou divorciados. E nas conversas ouvi muitas queixas do tipo: Pô cara, companhia para uma noite eu encontro fácil. Mas uma companheira para a vida toda é tão difícil”, relatou.

Segundo o jornalista, pensando no que ouviu na festa, surgiu à ideia de criar um site para atender o público mais maduro. “Voltei para casa pensando em criar alguma coisa para esse público. Aí pensei em um site de relacionamento. Contudo, como existem muitos, teria de ser um site específico para o público maduro”, disse.



A ideia logo saiu do papel e começou a fazer sucesso. Atualmente, o site de relacionamento já chegou à marca de 398 mil cadastros e 59 casamentos realizados, e neste Dia dos Namorados pode ajudar também os moradores de Campo Grande que estão à procura de um par.