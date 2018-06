Rondas da Guarda resultam na recuperação de veículos furtados

Em menos de 24h a Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu recuperar cinco veículos furtados na capital. Segundo informações da assessoria de impressa da Guarda todos os veículos foram encaminhados para as autoridades para as medidas cabíveis.

Foram recuperados três motocicletas e dois carros. Os destaques das recuperações foram para uma moto retomada próximo à antiga rodoviária, e para um carro, modelo Uno, que ainda não tinha registro de roubo, mas o foi encontrado no bairro Amambaí sem documentação.

Moto furtada

Segundo o registro da GCM uma guarnição da Base Centro realizava rondas, próximo à antiga rodoviária, quando se deparam com dois jovens em uma moto sem chave na ignição. Imediatamente foi dada ordem de parada a ambos e durante questionamento os jovens não souberam dizer a origem do veículo, alegando que receberam a moto de um terceiro, conhecido como “Boquinha”, na Vila Nha Nha.

Durante a verificação do veículo os guardas municipais descobriram que a moto havia sido roubada no domingo (17), os dois jovens foram detidos e encaminhados com o veículo para as autoridades.

Mistério do Uno

Já no caso do Fiat Uno que não foi reportado como roubado, uma guarnição da GCM realizava rondas pelo bairro Amambaí quando receberam denuncias de um veiculo sendo conduzido pela contra mão com os faróis apagados.

A guarnição fez diligência até o local indicado pelas testemunhas e encontraram o referido veículo e deram ordem de parada ao condutor. Quando este foi interrogado sobre a origem do carro ele não soube dizer e alegou que ter recebido o carro de outro homem conhecido como “Neguinho”.

Os agentes fizeram verificação no veículo, mas não havia uma queixa de furto contra o automóvel. E em contato com a última proprietária está disse que vendeu o carro e não tinha mais informações sobre o comprador.

O veículo e o condutor foram encaminhados para as autoridades, pois o carro não tinha chave na ignição e por o indivíduo não saber dizer a origem do automóvel.

Os outros três veículos recuperados (uma caminhonete Chevrolet GM C10 e duas motos) nas últimas 24h também foram encaminhados para a delegacia de roubos e furtos para que sejam todas as medidas cabíveis.