Rosas serão distribuídas no trânsito para marcar Maio Amarelo

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), irá realizar uma ação de homenagem ao Dia das Mães entregando rosas amarelas em alusão ao respeito no trânsito Maio Amarelho.

A ação acontece neste domingo (13) a partir das 9h30, em frente ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na avenida Afonso Pena. O objetivo é sensibilizar a população a ter um comportamento mais seguro no trânsito na Capital.

Também terá distribuição e bênção de rosas amarelas durante a missa das 10 horas, faz parte das ações do Movimento Internacional Maio Amarelo, que tem como objetivo reduzir acidentes de trânsito e preservar vidas. Neste ano o tema escolhido é: “Nós Somos o Trânsito”.

As rosas amarelas serão abençoadas durante a celebração e será distribuído um marcador de livro alusivo ao tema 2018. De acordo com chefe da divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta este é um chamamento para a co-responsabilidade no trânsito e para que as pessoas tenham um olhar mais atento para as questões de segurança no trânsito.

“É também um alerta sobre a irresponsabilidade de quem conduz veículos acima da velocidade permitida nas vias da cidade – que é de 50 quilômetros. A intenção é falar de vida no trânsito, do desejo que todos temos de que motoristas e pedestres retornem para suas casas com saúde e segurança todos os dias e que nenhuma família sofra pela perda repentina de um ente querido por acidente no trânsito. Cuidemos uns dos outros no trânsito”, concluiu.