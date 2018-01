A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto assume o comando do Estado na próxima segunda-feira, 8 de janeiro, e permanecerá no cargo até 26 de janeiro para que Azambuja entre de férias.

A solicitação feita pelo governador foi aprovada pelos deputados estaduais no dia 14 de dezembro de 2017.

É a 5ª vez que Rose assume o comando do executivo estadual. No período, Azambuja poderá se ausentar do estado e do país.