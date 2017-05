Rose Modesto recebe ministro do Esporte na Capital

A vice-governadora recebeu o ministro do Esporte para realização do “Seminário para elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer”

A vice-governadora Rose Modesto recebeu o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, hoje (8.5) em Campo Grande para realização do “Seminário para elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer”, na Câmara Municipal. Também do Governo do Estado, o presidente da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda, esteve no local para acompanhar o lançamento dos trabalhos para a criação de uma sistemática de funcionamento para o Esporte na Capital.

“Eu sei como o esporte transforma a vida das pessoas e sinto-me honrada em poder estar aqui na Câmara e discutir esse plano que vai parametrizar o funcionamento de políticas para a área a partir de agora”, descreveu a vice-governadora.

Já o diretor-presidente da Fundesporte destacou a importância da construção de plano para que “os governantes passem mas as políticas permaneçam eficazes”, descreveu Miranda, em discurso no plenário da Câmara.

A ideia é que grupos de trabalho comecem agora a formatar, junto à população, o Conselho, Plano, Fundo, Fórum e a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. “Com a união do município, governos estadual e federal, bons resultados sairão desse seminário para o esporte”, descreveu o ministro.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Câmara Municipal, e contou com as presenças do prefeito Marcos Trad Filho, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, e vereadores da Capital.

A organização montará comissão com vários setores da sociedade civil para elaboração de projeto que pode tornar-se lei, se votado e aprovado na Câmara. Ainda estavam presentes no Seminário, organizações sociais, entidades esportivas e de lazer; atletas, técnicos de modalidades esportivas, imprensa esportiva, gestores esportivos, profissionais e acadêmicos de Educação Física, entre outros interessados no desenvolvimento do esporte e lazer em Campo Grande.