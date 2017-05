Rose Modesto vai a Brasília para reunião com governadores

Rose vai representar Azambuja que está no interior do Estado cumprindo agenda

A vice-governadora Rose Modesto está nesta terça-feira (30.5), em Brasília (DF), para participar do Fórum Permanente de Governadores, reunião realizada a partir do convite de emergência do governador do DF, Rodrigo Rollemberg, a governadores de todo o Brasil.

Rose vai representar o governador Reinaldo Azambuja, que está no interior do Estado, cumprindo agenda na entrega de viaturas às polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros.

A reunião acontece na residência oficial de Águas Claras em razão de Rollemberg ser o presidente do Fórum. No encontro, serão discutidas pautas de interesse comum dos governos. O objetivo é dialogar sobre a crise política e a situação econômica do País.