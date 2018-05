Rose recebe ex-ministro e trata de segurança na fronteira

A vice-governadora Rose Modesto recebeu na manhã desta segunda-feira (21), em seu gabinete na Governadoria, o ex-ministro da Defesa e deputado federal Aldo Rebelo, que cumpre agenda em Campo Grande.

No encontro foram tratadas questões nacionais que refletem ao Mato Grosso do Sul, como a necessidade de apoio da União para blindar as fronteiras sul-mato-grossenses. “A questão da segurança é muito emblemática para nós aqui. Temos duas fronteiras secas, com o Paraguai e a Bolívia, e o tráfico de drogas ocorre pelo chão, pelo ar, pelos rios. Se nós tivéssemos maior presença das forças federais na nossa fronteira diminuiria isso”, afirmou a vice-governadora.

Ela tratou também da custódia da população carcerária que onera o Estado. “Esse é um problema seríssimo para nós porque os presos transnacionais que ficam aqui elevam nossa despesa com a segurança. Nós temos uma população carcerária de cerca de 15 mil detentos e cerca de 50% deles deveriam ser custeados pela União. Isso custa R$ 140 milhões ano para manter esses presos, tivemos que entrar na Justiça para não termos mais que arcar com essa despesa”’, detalhou.

Na visita, Aldo Rebelo disse ter afinidade com Mato Grosso do Sul e a capital. “Desde a época de estudante vinha a Campo Grande. Como ministro de quatro ministérios diferentes sempre vim aqui. E Mato Grosso do Sul está situado entre duas fronteiras de desenvolvimento: a agropecuária e a mineral”, afirmou ele, destacando que esse potencial deve ser cada vez estimulado.