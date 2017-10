ROTAI prende traficantes e recupera veículo furtado horas antes

No dia (27) policiais militares da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) recuperaram um veículo furtado após denúncias e detiveram traficantes com entorpecentes em residência.

A guarnição recebeu informações do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) referentes a um veículo Fiat Uno de cor branca que havia sido furtado há algumas horas, onde este estaria trafegando na Avenida Capitão Olinto Mancini próximo da Avenida Ranulpho Marques Leal, sentido Centro da cidade com quatro ocupantes.

Quando em rondas pela Rua Marcia Mendes os quatro indivíduos foram avistados saindo de um uno branco e entrando em uma residência. Assim que o veículo foi identificado como o produto de furto, os policiais entraram na referida residência e lograram êxito em deter os quatro suspeitos, que em continuidade foi realizada uma varredura no imóvel e localizado duas porções de uma substancia análoga a maconha pesando aproximadamente 6 gramas e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os detidos foram encaminhados e entregues juntamente com os materiais apreendidos e o veículo recuperado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para providências cabíveis