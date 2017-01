Rotary Clube e deputado Mandetta doam tomógrafo para Santa Casa

O Rotary Clube de Campo Grande e o deputado federal, Luiz Henrique Mandetta, foram recebidos na tarde desta terça-feira (24) pelo presidente da ABCG - Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, e na ocasião comunicaram a doação de um tomógrafo de 16 canais para a instituição.

A doação é um projeto do Rotary Clube Campo Grande com participação de diversos outros clubes da mesma agremiação e necessitava de um complemento de aproximadamente R$ 300 mil para completar o valor necessário, de cerca de R$ 1 milhão. Por meio dos pais do deputado, Dr. Hélio e dona Olga Mandetta, que são assíduos atuantes no Rotary, a presidente do clube, Cleuza Helena e o governador, Hermes de Araújo Rodrigues, conversaram com o deputado que se dispôs a completar o montante com uma emenda orçamentária sua.

O projeto do Rotary Clube Campo Grande já está em andamento coletando os recursos entre os clubes que darão sua contribuição, e na reunião ficou acertada a inclusão do valor restante nas emendas orçamentárias de Mandetta. O deputado explicou que já tem emendas aprovadas para a aquisição de equipamentos hospitalares e que incluirá o valor nestas para adiantar a liberação que costuma ser morosa pela burocracia federal.

O Rotary pretende terminar a organização do recurso nos próximos 90 dias e, a partir daí, dependerá da Santa Casa cadastrar o projeto no sistema da União para receber o complemento de emenda parlamentar de Henrique Mandetta. A aquisição do tomógrafo é uma necessidade da Santa Casa, pela qual o presidente luta desde o ano passado, pois o atual é muito velho, já somando mais de vinte anos de trabalho.

“Nosso tomógrafo já não é mais tão confiável, pois de vez em quando estraga e nos obriga transportar pacientes para fazer o exame fora. Temos que pensar que, por melhor e mais tecnológico que seja o translado, tem pacientes que não devem ser submetidos a isto”, explicou Esacheu Nascimento.

Em 2016 o presidente conseguiu a doação de um tomógrafo pela empresa de saneamento de Campo Grande, Águas Guariroba, porém pelo fato do recurso ter origem em fundo social da empresa, a doação precisava de uma anuência do então prefeito, esta fora solicitada no meio do ano e não foi concedida até o final do mandato.

O presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, agradeceu muito aos rotarianos e ao deputado federal Mandetta pela iniciativa e se comprometeu a efetivar toda a burocracia necessária para a concretização do projeto que, segundo previsão do deputado, deve se concluir a partir de setembro deste ano.