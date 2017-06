Rotatória da avenida Mato Grosso será interditada neste sábado

A rotatória da Avenida Mato Grosso com a avenida Neli Martins (Via Parque) estará interditada em todos os sentidos, pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), neste sábado (01.07), no período das 7h às 17h para obras.

Como rotas alternativas, a Agetran orienta para quem está vindo do Parque do Sóter e região e quer seguir para a região do Shopping ou centro, pegar Rua Das Garças, Rua Massape, seguir pela Avenida Mato Grosso e Rua das Ingazeiras.

Para quem está vindo do bairro Carandá, Parque dos Poderes e região e quer ir para o centro ou Shopping, seguir para a Rua Antonio Maria Coelho ou alça de acesso para Avenida Neli Martins, Rua das Garças, Rua Massape, seguir pela Avenida Mato Grosso e Rua das Ingazeiras.

Para o motorista que quem vem da Avenida Mato Grosso para a região do Parque do Sóter, a opção é seguir pela Rua Antonio Maria Coelho, Avenida Professor Luis Alexandre (Via Parque), alça de acesso para Avenida Mato Grosso, fazer o retorno pela alça de acesso para Avenida Neli Martins.

O condutor que vem pela Avenida Mato Grosso e que ir para o Parque dos Poderes, para o bairro Carandá e adjacências, deve seguir pela Rua Antonio Maria Coelho ou alça de acesso para a Avenida Mato Grosso.

Para quem vem pela Avenida Professor Luiz ALexandre (Via Parque) e deseja ir para o Parque dos Poderes, Bairro Carandá e outros, deve acessar a Rua Antonio Maria Coelho. Para quem deseja ir em direção ao Parque do Sóter e região, a opção é pegar a alça de acesso para Avenida Mato Grosso, fazer o retorno e pegar alça de acesso para Avenida Neli Martins (Via Parque).