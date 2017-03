Roteiro de Rally dos Sertões 2017 passará por Coxim, Aquidauana e Bonito

O roteiro do Rally dos Sertões 2017, a maior competição off road de veículos do Brasil, terá três etapas em Mato Grosso do Sul. Além de Bonito, as cidades de Coxim e Aquidauana serão paradas da disputa. Esta edição acontece entre os dias 19 e 26 de agosto, com largada em Goiânia (GO) e chegada em Bonito. O roteiro da prova foi divulgado na noite desta terça-feira (21) em São Paulo (SP).

Para o diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões, a edição histórica de 25 anos da competição será inesquecível. “Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa. Além disso, o trajeto será de rara beleza, pois a chegada pela primeira vez vai ser em Bonito, em uma das regiões mais incríveis do país”, afirmou.

Em território sul-mato-grossense, a corrida conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur). Ao todo, os competidores percorrerão 2.793 quilômetros, saindo de Goiânia (GO) e passando pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegada em Bonito.

Após o anúncio das cidades, começa a fase de levantamento das trilhas. Inicialmente por imagens de satélite do Google Earth e depois in-loco, com o diretor de prova Du Sachs conferindo o percurso. As informações coletadas por ele e sua equipe vão se transformar na planilha que irá orientar pilotos e navegadores.

Além do levantamento das trilhas o momento é de preparação. “Agora, vamos iniciar nossos contatos e visitas com o objetivo de preparar a cadeia produtiva do turismo, que será altamente impactada nessas regiões”, disse o representante do Governo do Estado, Matheus Dauzacker.

A cerimônia de anúncio do roteiro contou ainda com as presenças do prefeitos Aluízio São José, de Coxim, e Odilon Ribeiro, de Aquidauana. Vários empresários do trade turístico de Bonito também acompanharam o evento.

A estimativa da Dunas Race é que 1,2 mil pessoas, entre pilotos e familiares, estejam em Bonito no encerramento do Rally. Na organização do evento atuam ainda outras 1,7 mil pessoas, entre funcionários e voluntários.