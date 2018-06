Rua 14 de julho com Fernando Corrêa será interditada durante uma semana

A interdição é em decorrência das obras do Reviva Centro

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta nesta terça-feira (19), os motoristas sobre a interdição de dois trechos da área central de Campo Grande durante uma semana, a partir desta quarta-feira (20). As vias estarão interditadas devido as obras de infraestrutura do Programa Reviva Campo Grande.

São elas:

Rua 14 de Julho – entre avenida Fernando Corrêa da Costa e rua 26 de Agosto;

Avenida Fernando Corrêa da Costa – entre a rua 13 de maio e rua 14 de Julho.

A interdição começa amanhã e segue até a próxima quarta-feira (27).

Os motoristas possuem as seguintes opções de rota:

Para motoristas que descem a rua 14 de Julho, pegar avenida Fernando Corrêa da Costa e Rui Barbosa;

Para condutores que descem pela avenida Fernando Corrêa da Costa e querem acessar pela rua 14 de Julho, pegar a rua Rui Barbosa;

Já os condutores que descem pela avenida Fernando Corrêa da Costa e querem ir em direção ao Horto Florestal ou avenida Calógeras, pegar a rua 13 de Maio, rua Calarge, avenida Calógeras ou avenida Fábio Zahran.