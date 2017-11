Algumas ruas do centro de Campo Grande estarão interditadas na tarde deste sábado para a realização da caminhada LGBT. A caminhada faz parte da programação da XVI Parada da Cidadania LGBT.

As interdições terão início às 15 horas na rua 14 de julho, o grupo seguirá até a rua Cândido Mariano, subindo a Rua 13 de Maio, virando a Rua Barão do Rio Branco até a Praça do Rádio Público.

As ruas serão interditadas na medida em que o grupo for caminhando e serão liberadas em seguida.